新加坡旅客人次和旅游收益连续第二年创新高

全球经济逐渐复苏，亚太区域的旅游市场持续增长，加上连接新加坡的航空和游轮网络进一步扩大等，我国去年接待的外国入境旅客及旅游收益连续两年创下历史新高。

另外，四大旅客来源国排名也洗牌，中国首次超越印度尼西亚，成为最大旅客来源国；印度也赶超马来西亚，从第四名晋升至第三名。

新加坡旅游局今早在记者会上公布的旅游数据显示，去年入境旅客人次从前年的1640万，增至1740万，增幅达6.2％。入境旅客人次的增长主要是受更多中国和印度旅客到本地观光所带动。

15大客源地中，13个国家和地区的数字都上升，有七个破记录，包括中国、印度、越南、菲律宾、美国、英国和德国。

其中，来自中国的入境旅客比前年增加13％，达322万7000人次，首次超越印尼，位居榜首；印尼旅客则微增2％，至295万4000人次，滑落到第二名；印度旅客的增幅最大，达16％，共127万2000人次，排名与马来西亚对调，晋升第三名。

另外，以去年首九个月为计算基准，2017年全年旅游收益总额预计达268亿元。与2016年全年数据相比，去年旅游手艺增加了约11亿元，涨幅约3.9％。

全球经济前景较明朗，价值亚太区域的旅游市场将进一步扩大，旅游局估计，今年访新旅客将继续增加，介于1760万至1810万人次；旅游收益预计增加约1至3％，介于271亿元至276亿元。

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