新大学生宿舍翻新后 本地学生入住率增加至少五成

新加坡管理大学位于布连拾街（Prinsep Street）的学生宿舍翻新工程今年7月完工后，更多本地学生从新学年起将有机会体验住宿型学习生活。

自2007年起运作的新大市区宿舍是由三座四层楼旧组屋改建而成， 原可容纳261名学生。宿舍在今年1月展开翻新，增添更多共同讨论的空间，扩大单位面积，翻新后可容纳的学生是255名。工程耗资1000万元。

翻新前，宿舍主要针对海外学生，从新学年起，可入住的本地学生比率将增加至少50%。

新大希望为学生打造一个能促进交流与相互学习的住宿环境，让大学教育更为丰富并延伸到课室外。

新大教务长兼常务副校长江莉莉教授指出，住宿型学习体验是新大全面教育的一部分，今后更多本地学生能体验住宿型学习，与海外学生促进交流，在宿舍开展有意义的学习活动。

新大的学生宿舍将与不同机构如连氏社会创新中心合作，为住宿学生提供学习和应用的平台，

新大学生事务总监郑宝莲教授举例说，学生在新大可修读社会企业相关的单元，并在宿舍与同学讨论开发企业方面的点子，支持社区伙伴如百胜楼商联会等。此外，开展社区服务计划，创办各自的学生会活动。

宿舍靠近新大，步行约八分钟，将开放给各年级学生申请。新大在决定宿舍名额的分配时，会考虑学生的课外活动表现和兴趣。住宿期一般是一年，但校方也会灵活处理，确保宿舍有不同背景的学生。

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