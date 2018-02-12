网络防卫全职国民服役职业计划为国防部招募更多网络人才

近年来网络袭击频传，国防部接下来将扩大网络人才招募，从全职国民服役人员中挑选有潜能者，给予他们精进相关技能的机会。

国防部属下的国防网络署和新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology，简称新工大）今天下午签署合作谅解备忘录。新工大未来会为那些在网络安全方面展现才能的国民服役人员提供训练。

签署仪式在教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康的见证下完成。

王乙康宣布，国防部将推出新的网络防卫全职国民服役职业计划（Cyber NSF Scheme），目前属于网络安全工作兵种的服役人员都会被纳入计划。

根据这项计划，国民服役人员会受训成为网络防卫人员，负责监视和评估网上出现的威胁。那些在网络安全方面显露才能，且符合遴选标准的服役人员，将获颁“网络防卫专才奖”。

除了两年的国民服役以外，专才奖得主得另履行一年或两年的短期合约。

在这三年或四年期间⁪，他们会被安排到新工大边服役边进修，以肩负起更高层次的网安任务。他们未来若选择继续修读新工大网络安全学位，服役期间赚取的学分可用来抵消学位所需的学分。

将在今年中之后入伍的服役人员，若有意加入这项国民服役职业计划，可从今天起上网申请。

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