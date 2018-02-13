保安业产业转型蓝图出炉

以闭路摄像机取代日常巡逻，采用影像分析技术协助保安人员侦测异常情况，保安业未来将采纳更多创新科技，解决人手短缺、保安人员经常加班的情况，并提升其专业水平，以便他们日后可从事更高技能的工作如保安顾问。

斥资1000万元的保安业产业转型蓝图今早出炉。总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明为蓝图主持推介仪式时说，保安业如今面对的一项挑战是，保安服务采购者在展开招标前，没有为设施进行风险评估的习惯。

她指出，多数时候，采购者会沿用多年来的招标规格，要求与之前相同的保安人数，即使这未必是最理想的人数。他们也倾向于选择价格最低的供应商，而不是评估其服务质量。

这导致的结果是，保安合同的合约期一般较短，采购者因担心投资无法取得回本，而不愿意采纳新技术。

我国保安业虽在过去五年，每年取得10%增长，但大部分原因是归功于保安人数的增加。

杨莉明说，保安业若继续依靠人力，将无法持续这样的增长，以及应付日益增加的保安需求。

为此，保安业必须改善保安人员的工作条件，提升生产力以减少加班时间。内政部与资讯通信媒体发展局目前正在为保安业量身打造产业数码化蓝图（Industry Digital Plan），细节将在今年中以前公布。

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