肃毒局扫荡时起获总值超7万元毒品

中央肃毒局今天下午发布文告说，他们在昨天于巴西立的扫荡行动中，起获总值超过7万4000元的毒品，并逮捕了五名嫌犯。

这些毒品包括427克海洛因、409克冰毒、101颗爱他死（Ecstasy）药丸、22颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸。

肃毒局昨天上午在巴西立第一通道附近看到一名怀疑是毒贩的新加坡籍男子，他将汽车停放在位于巴西立第一通道的油站。另一名嫌犯是28岁新加坡籍男子坐在汽车内。肃毒局人员也观察到另一名嫌犯马来西亚籍男子（28岁）骑着马来西亚注册的电单车抵达油站。肃毒局人员趋前在这三名男子会合时逮捕了他们。

肃毒局人员在车内起获227克海洛因和253克冰毒，并从电单车里起获6克海洛因、少量冰毒、3500新元现金和毒具。当局也在马来西亚籍男子身上搜获4000新元现金。

肃毒局人员过后到27岁新加坡籍男子位于巴西立第三通道的住家进行扫荡。单位内的住客在接到多次警告后仍拒绝开门，肃毒局人员唯有破门而入。

进屋后，肃毒局人员逮捕了两名新加坡籍女子，两人年龄为24岁和29岁。24岁女子被发现藏在衣柜里。

当局从该单位起获了194克海洛因、154克冰毒、101颗爱他死药丸、22颗埃利敏5号药丸，以及搜获两台电子磅秤、四把巴冷刀和一支棍子。当局仍在调查这些涉及毒品活动的嫌犯。

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