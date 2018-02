本地与美国公司夺标测试随需而至巴士服务

本地起步公司和美国公司成功夺标,为首阶段的“随需而至”(on demand)、不按固定路线穿行的“动态”巴士服务试验计划,开发相关的计算程序及展开模拟测试。

根据陆路交通管理局的文告,夺标者是2016年8月投入运作的本地起步公司Ministry of Movement(SWAT),和美国交通业者Via Transportation,合约总值为46万6194元5角。

陆交局指出,Via和SWAT在开发随需而至的动态车辆共享应用和经营即时的动态巴士服务方面都持良好的记录。当中,Via目前已在各大城市如芝加哥和纽约等,经营随需而至的巴士服务。

陆交局去年8月招标邀请业者提呈献议,测试“随需而至”(on demand)、不按固定路线穿行的“动态”巴士服务。

根据资料,陆交局已初步选定了三个地区进行测试,分别是裕群(253、255和257号巴士)、榜鹅北∕榜鹅西(84和382号巴士),以及珊顿道∕滨海南(400和402号巴士)。

We’ve awarded the 1st phase of the tender contract to trial on-demand, dynamically-routed public bus services to Via Transportation, Inc. and Ministry of Movement Pte. Ltd (SWAT). pic.twitter.com/HJZMzreNHl