危险乘客侦辩或扩展至内陆地点

政府将把侦辨潜在危险乘客综合系统从海陆空关卡扩大到可能成为恐怖袭击目标的内陆地点。

这包括发电厂、治水厂，及人流量高的建筑，如商场和剧院。

总理公署部长兼人力部和内政部第二部长杨莉明今天宣布将“侦辨潜在危险乘客综合系统”（Threat-Oriented Passenger Screening Integrated System，简称TOPSIS）易名为“侦辨潜在危险人士综合系统”（Threat-Oriented Person Screening Integrated System）并指出，我国面对的安全威胁不可能尽数在关卡阻拦，“有些会蒙混过关，有些则是本土衍生”，在建筑物内工作或生活的社群能通过侦查可疑人物和行为，提高自身安全。

“即便一栋楼有保安巡逻，保安人员不会随时无处不在，因此住户和租户等大楼内的非安保社群加强警惕也很重要。”

内政部人员自2009年起与海陆空关卡各相关方联手推行TOPSIS。计划下，服务人员等在关卡前线任职的非安保人员充当安保耳目，受训侦辨可疑行为，及时对可疑人士加强检查。

TOPSIS自推出以来，让关卡人员在不影响边检通关效率的情况下实施更全面的安全检查。

内政部也更新了《加强新加坡建筑安全指导原则》（GEBSS），助大楼业者更好应对恐怖威胁。新增的内容包括如何进行安全风险评估、找出建筑的安全脆弱性，及如何根据分层保护概念制定安保计划。新版指导原则也加入一些新的情境，描绘建筑物不同地方可能面对的安全威胁。

杨莉明说：“我了解大楼业主对于随安保措施而来的费用有所顾虑，但保障租户和出入大楼的公众的安全也符合你们的商业利益。更何况，如果有合理的风险评估，及在大楼建造或展开大规模翻新前做好规划，大楼的安保能达到成本效益。”

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