"议论政策论坛" 面簿群组管理员道歉

“议论政策论坛” 面簿群组管理员因刊登窜改过的《联合晚报》封面标题而道歉。

总检察署今天发表文告说，总检察署针对“议论政策论坛”面簿群组刊登了梁益洲的面簿内容，于2月9日致函给群组管理员王瑞荣（Ong Sooi Eng）、李宁国（Lee Leng Kok）、黄桂丽（Ng Kwee Lay）、陈秀治（Tan Siew Tee），和叶子杰（Yap Tze Kiat）。

《联合晚报》上周五（2日）有关城市丰收失信案的封面头条标题被梁益洲窜改，原本的标题是“避过加重刑罚……律师：过时法律‘救’了他们”，但梁益洲却将“过时法律”改为“行动党律师”，并通过“议论政策论坛”面簿群组散播开来。

总检察署指出，该面簿贴文做出虚假和毫无根据的指控，质疑了最高法院上诉庭的公正及诚信，并可打击公众对司法制度的信心，已构成藐视法庭。

黄桂丽作为面簿群组的管理员批准了该贴文，造成贴文被刊登。此外，王瑞荣、李宁国、陈秀治，和叶子杰同样作为群组的管理员，虽然知道贴文已被刊登，但是在2018年2月2日至5日期间并未删除贴文，因此也造成贴文被刊登。

面簿群组和其他类似的网络平台的管理员，必须对刊登在他们的平台上的内容负责。他们虽然不是该贴文的作者，但他们不免除责任。王瑞荣、李宁国、黄桂丽、陈秀治，和叶子杰的行为因此构成了藐视法庭。

总检察署因此要求王瑞荣、李宁国、黄桂丽、陈秀治，和叶子杰在面簿道歉，并承诺不会再批准任何人在面簿群组上发表等同于藐视法庭的贴文，或做出任何等同于藐视法庭的行为。

王瑞荣、李宁国、黄桂丽、陈秀治，和叶子杰已在2018年2月13日按照总检察署的条件，在面簿上道歉，并承诺不会再犯。

此外，李宁国也在群组中写道：“一路来管理员都很严格批帖子，这次因为一个人无心好玩，窜改了让人难以辨认真伪的报章标题，导致管理员一时疏忽，差点五个人都面对牢狱之灾。幸好总检察署经过深入调查，确认我们并非蓄意，所以要求所有管理员道歉。在此必须向大家说明，一旦你是某个群组的管理员。就得面对法律责任，无论是谁批准贴子的。”

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