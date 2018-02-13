男子涉嫌使用伪钞被捕今天被控

21岁男子涉嫌在蔡厝港51街的便利店和组屋单位外使用伪钞买食物，遭警方逮捕，今午在使用伪钞的罪名下被控上法庭。

警方今午发布文告说，警方本月12日下午1时50分接获报案，指有人在蔡厝港51街的便利店用两张50元假钞买食物，警方之后将伪钞作为证物没收。

商业事务局的查案人员经调查后确认嫌犯身份，并在当天傍晚5时左右在蔡厝港51街一带将他逮捕。警方同时起获一台打印机、一部膝上型电脑，以及多张相信是伪钞的50元和100元钞票。初步调查显示，男子也涉及本月11日的另一起类似案件。

被告黄家纯（音译）今午在国家法院因使用伪钞面对两项控状，其中一项指他在2月11日傍晚8时在蔡厝港51街一个组屋单位外，使用一张50元伪钞购买价值28元5角的食物。一旦罪名成立，被告可面对最长监禁20年，另加罚款。

他也被指隔天下午在蔡厝港51街便利店，用两张50元假钞买食物。

警方表示，被告所持有的50元和100元伪钞，相信是复印机印制，缺乏水印等防伪设计。此外，伪钞的其他防伪设计，如闪亮全息图和安全线也和真钞有明显的不同，伪钞的表面也缺乏凹凸质感。

警方提醒公众，如果怀疑收到伪钞，应该立即报警，并留意伪钞使用者的个人特征或驾驶的车辆车牌。公众也应将伪钞放在安全的地方，以避免破坏证物，并立即交给警方。

欲知更多有关真钞的防伪设计，公众可上金融管理局网站了解详情。

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