医疗助理企图谋杀女实习生判罪成

印度籍医疗助理被指迷恋比他年轻10岁的女实习生，在求爱不成后起杀机，刺和捅她的颈项、背部和腹部等。高庭星期三裁定，医疗助理企图谋杀女实习生的罪名成立，择日判刑。

医疗助理（34岁）在2013年12月20日在西部组屋楼下刺伤当时20岁的医院女实习生。他被指不甘实习生拒绝他的爱意，在她居住的组屋附近埋伏企图谋杀她。

医疗助理案发时在一家医院工作，并在那里认识了当时20岁的受害女子，她是到医院实习的理工学院护理系学生。

女实习生承认发送亲密短信给医疗助理，“我爱你”、“我想你，等不及明天跟你见面”、“我现在就要成为你的老婆”……不过，她坦承自己不成熟，只是跟他搞暧昧，没想到自己的行为会招致如此严重后果。

医疗助理否认有杀人意图，而是受到她的激怒才会伤害她。此外，他辩称自己是要在女实习生面前自杀。

不过，高庭驳回他的辩词，认为他当时具有杀女实习生的意图，也的确令她蒙受重伤，但不接受他是受到激怒。因此，法官裁定他企图谋杀罪名成立。

医疗助理可被判终身监禁，或入狱最长20年，另加鞭刑或罚款，或两者兼施。今早，法官宣判时没有公开被告的名字，女实习生的身份则被令不得报道。

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