陆交局将扩大行人过道地面装置荧光灯的测试

(早报讯)陆路交通管理局将扩大在行人过道交通灯的地面装置长形荧光灯的试验计划,在多两个地点进行测试,直至今年底。

去年5月,陆交局在两个行人过道装置长形LED荧光灯,依据行人交通灯信号相应变色,让行人也能以地上的荧光灯得知是否能安全过马路。

这两个行人过道位于靠近总统府的芙蓉路和乌节路之间的交通路口,以及武吉士街一带白沙浮商业城外的维多利亚街交通灯处。

陆交局今天发布文告透露,将延长原本为期六个月的测试直至今年底,以让当局有更多时间观察及分析这类荧光灯的实用性。

此外,陆交局也扩大了测试范围,在圣安德烈路、位于新加坡国家美术馆前的行人过道装置荧光灯,并于今天启用。明古连街、位于森林广场旁的行人过道新装置的荧光灯则将在今年2月底启用。

以上两个新地点的荧光灯在设计上有所改良,增添了相应的闪烁箭头设计,以进一步警惕行人注意交通灯并安全过马路。

陆交局也说,经公众反馈,当局已加强了原本测试两处的荧光灯的亮度。

There are 2 new designs of the LED traffic light strips, 1 of which was implemented today at the St Andrew’s Road crossing, while the light strips at Bencoolen Street crossing will be commissioned at the end of Feb 2018. pic.twitter.com/phiqPvjbl7