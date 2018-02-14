由名厨江振诚 （41岁）主理​的高级餐馆Restaurant Andre今晚举行“最后的晚餐”后正式结业。

他今天中午于餐馆办自助餐慰劳工作团队，并举行记者会。江振诚指出，他接下来将回台湾打理Raw餐馆，但仍会活跃本地餐饮界。

江振诚出生台湾，是本地永久居民。去年10月，他对外宣布结束米其林二星餐馆Restaurant Andre并归还所得米其林星时，引起餐饮界热议。

江振诚在今天的记者会上说，他下来会专注于三个新餐饮项目，但未​提供​细节​，​只肯透露​位于​武吉巴梳路的Restaurant Andre会​重新装修，今年稍迟将变身成为

新的​概念​餐馆，但不会由​他掌厨。他也将探讨其它​餐饮方式，如限时餐饮、​发酵饮料等。

江振诚说：“比如​路边摊，说不定可以卖台湾牛肉面？我目前已​在自制发酵果汁，下来​可以尝试更​新的餐饮内容。”

擅长法国菜的​江振诚也表示，未来他会​把重心放在亚洲的饮食教育，希望让人多认识食材的多面性，并减少食物浪费。

江振诚师承法国米其林三星名厨​帕斯卡勒．巴波（Pascal Barbot​），2008年来新加坡时任职于瑞士史丹福酒店（Swissotel The Stamford）Jaan Par Andre​餐馆，2010年开设Restaurant Andre，成绩斐然，​获奖无数。

除了Restaurant Andre ，​江振诚在本地还经营三家餐馆Burnt Ends、MeatSmith和Bincho。

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