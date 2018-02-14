由名厨江振诚 （41岁）主理的高级餐馆Restaurant Andre今晚举行“最后的晚餐”后正式结业。
他今天中午于餐馆办自助餐慰劳工作团队，并举行记者会。江振诚指出，他接下来将回台湾打理Raw餐馆，但仍会活跃本地餐饮界。
江振诚出生台湾，是本地永久居民。去年10月，他对外宣布结束米其林二星餐馆Restaurant Andre并归还所得米其林星时，引起餐饮界热议。
江振诚在今天的记者会上说，他下来会专注于三个新餐饮项目，但未提供细节，只肯透露位于武吉巴梳路的Restaurant Andre会重新装修，今年稍迟将变身成为
新的概念餐馆，但不会由他掌厨。他也将探讨其它餐饮方式，如限时餐饮、发酵饮料等。
江振诚说：“比如路边摊，说不定可以卖台湾牛肉面？我目前已在自制发酵果汁，下来可以尝试更新的餐饮内容。”
擅长法国菜的江振诚也表示，未来他会把重心放在亚洲的饮食教育，希望让人多认识食材的多面性，并减少食物浪费。
江振诚师承法国米其林三星名厨帕斯卡勒．巴波（Pascal Barbot），2008年来新加坡时任职于瑞士史丹福酒店（Swissotel The Stamford）Jaan Par Andre餐馆，2010年开设Restaurant Andre，成绩斐然，获奖无数。
除了Restaurant Andre ，江振诚在本地还经营三家餐馆Burnt Ends、MeatSmith和Bincho。
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