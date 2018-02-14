政府以约2880万元购买新捷运地铁与轻轨资产

经七年协商，陆路交通管理局与公交业者新捷运完成了新地铁融资框架的谈判。政府将以约2880万元向新捷运购买地铁东北线和盛港榜鹅轻轨线的列车和信号系统等资产，让业者更专注于经营地铁服务和维修列车。

陆交局今天发文告宣布，政府以约2880万元的净账面价值（net book value）购买上述资产后，新捷运将在今年4月1日正式在新地铁融资框架下经营东北线和盛港榜鹅轻轨线。

新捷运从2011年开始经营的滨海市区线已在新地铁融资框架下，这也是首个在新框架下营运的地铁线。

随着东北线和盛港榜鹅轻轨线的过渡，本地所有地铁和轻轨线都会在新地铁融资框架下营运。

政府已在2016年7月以约10亿元向SMRT购买南北线、东西线、环线以及武吉班让轻轨线的资产。

根据新框架，业者的地铁经营权将从之前的30年至40年缩短至15年，若表现良好，经营权可多延续五年。

业者每年得向当局支付一笔执照费，这笔费用将注入由陆交局监管的地铁累积基金（Railway Sinking Fund），用于抵消政府在建造、更换和提升设备的花费。

政府和业者也将共同承担收入风险。

陆交局指出，新框架将能让政府更适时地掌控地铁资产的采购，进而提升服务可靠度。此外，业者因无需管理资产，将能更专注于提升营运表现。

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