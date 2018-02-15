职总吁政府提高托儿和学生托管津贴

（早报讯）全国职工总会呼吁政府为中等收入家长在托儿与学生托管服务方面提供更多支持，建议提高基本托儿津贴、调高可享有托儿津贴的家庭收入和家庭人均收入顶限，及把学生托管费援助计划的受惠对象扩增至家庭收入的第50百分位。

职总发文告说，托儿费用比起2011年提升超过22%，抵消了现有津贴措施。中等收入家庭的家庭收入中位数虽然在这期间上升28.6%，但这意味他们无法获得额外援助。

目前，在职母亲可获得300元托尔津贴，较低收入家庭可在这之上根据家庭收入另获得100元至440元的额外津贴。

学生托管服务方面，政府最新一次调整津贴和援助计划是在2016年，让家庭收入不超过4000元或家庭人均收入不超过1000元的家庭获得援助。受惠家庭属于家庭收入中位数第20百分位。

政府也曾宣布，在2020年前在每所小学设立学生托管服务，并增加现有学生托管中心的收生名额。

不过职总说，校内学生托管服务短缺造成家长转向私立的学生托管中心，每月费用可达500元，外加交通费用。托管中心每几年也会因运作费用提升而调高收费。

职总呼吁政府把学生托管费援助计划的受惠对象扩增至家庭收入的第50百分位，如调高家庭收入和家庭人均收入限额，为更多中等收入家庭提供津贴，协助他们应付学生托管费用。

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