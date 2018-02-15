哈莉玛：全面防卫虽强国 但勿掉以轻心

（早报讯）约1000人今天上午出席第51届悼念日本占领时期死难人民祭礼暨2018年全面防卫日纪念活动。

以主宾身份出席祭典的哈莉玛总统致辞时说，每年的全面防卫日活动提醒国人，防卫是国人的己任，国人应尽全力保护新加坡的主权和生活方式。她指出，全面防卫让全国上下更坚强，但国人不能因此掉以轻心。

哈莉玛说：“我们现在需要的是对新的威胁有所意识，在发生事情时做好准备，也知道该做什么。”

这些新威胁就包括自我激进化和网络袭击。哈莉玛说，全面防卫仍是我国应对这些威胁的最佳策略，因为国人无法单靠安保机构遏制这些威胁，人人都需要参与其中。

“参与的方式可能简单如相互照应，或帮助有需要的人士，但每一分努力都很重要。”

今天的活动由新加坡中华总商会与国防部中央国民教育司（Nexus）联办。主办方希望借悼念仪式和纪念活动，提醒国人以史为鉴，认识和平的珍贵，以及全面防卫的重要性。

出席活动的包括教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康及总商会董事、国防部高级将领、国防社区联系咨询委员会、各国驻新加坡外交使节、宗教团体、全国青年理事会、商会社团、退役军人、死难者家属和学校师生等。

新加坡民防部队也在祭礼进行前鸣放“警报解除”信号。

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