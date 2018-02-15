AHTC提呈最后一份每月进展报告

【更新】建屋发展局今天（16日）下午回复媒体询问说，当局正在研究这份由KPMG提呈的最新报告的细节。

建屋局说，当局留意到KPMG在报告中说明在给予AHTC建议或AHTC告知会采取跟进措施的基础上，一些未解决的事项已经获得“解决”。这包括聘请外部审计师核定财务报告上的期初余额，以及把所需填补的总数1亿3900万元款项转入AHTC的累积基金（Sinking Fund）。建屋局吁请AHTC尽早展开跟进行动完整解决相关事项。

阿裕尼—后港市镇理事会是在15日向建屋发展局提呈第23份每月进展报告。

阿裕尼—后港市镇理事会（AHTC）是在2015年11月被终审法庭裁定须委任独立会计师，协助纠正其财务管理疏失，并每月向建屋局提呈进展报告，直到市镇会遵守法令和条规为止。这是KPMG自前年4月以来发表的第23份，也是最后一份每月进展报告。

AHTC主席毕丹星今午发布文告说，KPMG对AHTC遵守市镇会法感到满意，所有之前未解决的会计及监管事项也已在KPMG认可下获得解决。

毕丹星说，市镇会旗下的所有国会议员对市镇会的总经理、企业事务主管及财务主管及相关人员，为这过程中的付出表示感谢。

另外，他补充说，AHTC的财务机制已全年运行，市镇会也另外聘请会计公司在未来两年定期审计并测试其财务机制的可靠性。

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