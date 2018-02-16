洪鼎基：三方案助德士司机提高竞争力

更灵活的出租选项、推出同一车款、教导德士司机使用新应用，全国德士师傅协会认为这三个方案将有助于提高德士司机的竞争力。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞以及教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明同工运领袖，在大年初一清晨分别到樟宜机场第三和第四搭客大厦，向值班的机场工作人员与德士师傅拜年，感谢他们在佳节期间服务乘客。

李智陞、黄志明和洪鼎基同机场工作人员一起捞鱼生。（谢智扬摄）

今天清晨6时30分， 李智陞与黄志明两名部长同全国德士师傅协会执行顾问洪鼎基，以及全国德士师傅协会其他代表，到樟宜机场为约1000名德士师傅给送上橘子和派发红包、福袋。

众人随后也同机场工作人员一起捞鱼生，现场也安排了舞狮团，还有两个吉祥物到场增添新年气氛。

洪鼎基受访时表示，新的一年期望德士师傅能赚取更好的收入，乘客满意度增加，希望业者能提供更优惠的车租。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远早前发表陆路交通业推出产业转型蓝图（Industry Transformation Map）时，提到了业界须为未来做好准备的重要性。

洪鼎基表示，为了配合转型蓝图，协会根据德士师傅的意见归纳出三点，认为这将能帮助他们提高竞争力。

这包括：转变全天出租模式，推出更具灵活性的出租选项，如SMRT推出以小时为单位出租车辆的计划，减轻德士师傅的负担。

在未来推出统一车款，让无论是德士或私召车辆都具有标准功能，融合智能系统，并增设方便长者或轮椅上下车的功能。

最后，帮助德士师傅与时并进，例如通过短课程教导他们如何使用能帮助他们提高生产效率的应用等。

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