李显龙总理：未来6到12个月 我国经济料呈强劲增长趋势

李显龙总理指出，全球多个地区的经济目前出现同步增长的罕见现象，这将带动我国经济上扬，未来6到12个月预料呈强劲增长的趋势。

他说，我国经济在鸡年取得很好的表现，经济增长率达3.6%，超出市场和政府最初的预测，生产力也有显著提升。他希望在新的一年里，新加坡能继续维持良好表现。

“大家说狗年兴旺，我们当然希望越旺越好……我不能肯定今年的经济增长会跟去年一样高，但我看有不错的机会能取得好的表现。因为世界整体经济—无论是美国、欧洲、日本或者东南亚—都是同步增长。这是比较罕见的现象。当然不是没有问题，但是如果论未来6个月或12个月，应该是有好兆头。 所以我希望我们的经济会有好表现。”

李总理今天上午先后到新捷运和SMRT的地铁车厂，向众多在大年初一仍需工作的公交工作人员拜年，并同他们一起捞鱼生。随行参访的包括全国职工总会秘书长陈振声、教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明和总理夫人何晶。

李显龙总理与SMRT职员一起捞鱼生，气氛欢腾。（陈来福摄）

李总理接受媒体访问时指出，地铁服务是新加坡人非常关注的课题，地铁服务出现问题时，对国人带来不便，也令地铁服务工作人员倍感压力，因此今年大年初一特意访问他们给予鼓励。

他说：“过去几年来，地铁服务可靠性已逐步改善，服务程度也慢慢提高。我每个月都会拿到地铁服务报告，这两三年来，地铁服务确实有进步。乘坐地铁的搭客有时说还没有感觉到，可是我有信心今年和明年我们应该可以看到服务逐步改善。所以我感谢他们，也鼓励他们再接再厉，继续努力。”

李总理晚上也将他今早走访卡利巴株（Gali Batu）车厂和大士车厂的视频，上载到面簿。

免费试阅14天