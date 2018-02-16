年初一访报业控股 徐芳达赞新闻中心为数码时代做好准备

华文媒体集团去年底改组后成立新闻中心，通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达大年初一走访，赞扬新的办公环境更明亮宽敞，摄影棚等设施也为数码时代做好准备。

新加坡报业控股旗下的华文媒体集团去年12月1日改组，集中《联合早报》、《联合晚报》和数码部的采访资源，成立新闻中心。

今天是大年初一，徐芳达走访报业中心，向值班的新闻工作者送上年柑和红包，并参观了新闻中心。

他受访时赞扬新闻中心开放式的办公环境鼓励不同组别的同事分享信息和新闻点子，新设施如摄影棚也有助记者制作数码新闻。

徐芳达强调，主流媒体扮演着重要角色，为国人提供准确可靠的信息，以及协助他们了解国内外时事。

他说，随着媒体业面对网络新闻和假新闻等挑战，主流媒体的这个使命显得更重要。“报业控股的同事们将重点放在优质报道上，我认为这是主流媒体的强项，我们应继续在这方面加强投资。”

徐芳达也指出，主流媒体接下来须着力发展四‘‘C’’，即内容（Content）、平台（Channel）、能力（Capability）以及合作（Collaboration）。

换句话说，主流媒体须确保新闻内容准确可靠、兼顾传统和数码平台、继续投资在人力培训，并且想办法与其他公司合作，让读者能获取有关产品服务的最新资讯。

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