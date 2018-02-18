樟宜机场第一搭客大厦停车场 年底迁回原址

目前位于樟宜机场第二搭客大厦附近的第一搭客大厦停车场，将在今年底前“搬回”第一搭客大厦。届时，共有五层楼的地下停车场将设有约2500个停车位，让访客使用。

为腾出空间建设地下停车场部分通往出口处的斜道，及崭新的旅游巴士等候处，第一搭客大厦（简称T1）原本位于一楼抵境厅的载客点（pick-up point）将从来临星期三（21日）起，迁至新建的地下一层。

迁移载客点是T1扩建计划中的一部分。2015年开始的T1扩建工程目前已完成约75％，明年底竣工后，T1每年可接待的客容量将增加300万人次，达2400万人次。

根据樟宜机场集团今天发出的文告，抵境厅将设有指示牌，指引旅客使用电梯或自动走道，前往地下层的载客点。驾车者若要开往T1载客点，应在接近机场控制塔时靠右，再跟随T1抵境载客点（T1 Arrival Pick-up）的路牌，驶入T1地下一层。

载客点长约90公尺，每次可停靠多达12辆车，高度限制定在2.8公尺，对一般汽车不构成问题。

预计今年第四季投入运作的新停车场共五层，有约2500个停车位，是T1原有露天停车场800多个停车位的三倍。

另外，樟宜机场集团宣布扩展T1抵境厅，其占地面积将增加35％，至8500平方公尺。与此同时，行李领取处的占地面积也将增加约九成，而行李输送带会从目前的八个增至10个。

待星耀樟宜明年开幕后，T1德士站将进一步扩大，德士停车道将从现有的21个增至40个，以应付更高的乘客需求量。

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