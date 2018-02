SMRT刚发推文表示,地铁南北线宏茂桥站开往莱佛士坊站之间的列车服务已恢复正常运行。

较早前,SMRT今早约8时30分贴文说,受轨道维修工程影响,宏茂桥站至莱佛士站之间的列车将放缓行驶,乘客通行时间加长15分钟左右。

[NSL] CLEARED: Train svcs from #AngMoKio to #RafflesPlace are running normally now.