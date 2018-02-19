社会服务中心将更好地协调服务

（早报讯）政府接下来五年会进一步提升社会服务中心（Social Service Office）的角色和功能，更好地协调政府机构、志愿福利团体及社区伙伴的服务项目，为有需要人士提供更全面的服务。

财政部长王瑞杰在今天下午发布的新加坡2018财政年预算案声明中，做出以上宣布。

王瑞杰说，社会服务中心将与各合作伙伴携手合作，以便善用社区资源，并与义工合作提高服务素质。社会服务中心也会改善工作程序，促进各机构之间的信息共享和协调。

社会及家庭发展部将在国会辩论该部门开支预算时透露更多详情。

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