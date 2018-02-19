政府每年拨款1亿9000万元鼓励个人及企业行善

（早报讯）政府每年拨款1亿9000万元推动多项措施鼓励个人及企业踊跃捐助慈善，以及激励人们通过志愿服务回馈社会。

为了继续鼓励国人乐捐，政府将把公众捐款给公益机构（Institution of a Public Character，简称IPC）的善款所享有2.5倍的税务回扣，延长多三年至2021年底。这项优惠原本今年底结束。

本地五个社区发展理事会将获得更多资助，以扩大为有需要人士提供的社会服务。目前，社理会每筹到1元，可获政府3元的资助，每年顶限为2400万元，从今年财政年起，这项顶限将调高至4000万元。

由全国志愿服务与慈善中心（NVPC）管理的捐款与义工招募平台Giving.sg，也会进一步改善功能，让捐助者和义工更好地同慈善组织连接。

为鼓励企业行善，政府前年试行的企业与公益机构合作计划（Business and IPC Partnership Scheme，简称BIPS），也将延长多三年至2021年底。计划下，发动雇员参与志愿工作，以及为公益机构提供服务的商家和企业能享有扣税优惠。

另一方面，公益金前年推出为期三年的“齐心分享计划”（SHARE as One），将延长至2021年财政年。该计划目的是提高公益金“分享计划”（SHARE）的定期善款，以及进一步推动企业责任。

此外，日前宣布成立的“总统挑战自力更生基金”（Empowering for Life Fund），接下来五年筹集的捐款，将获得政府一元对一元的配对资金，以资助专为帮助弱势群体提升技能和就业能力的计划。

财政部长王瑞杰在今天下午发布的新加坡2018财政年预算案声明中，做出以上宣布。

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