竞争局对康福收购优步子公司展开进一步评估

（早报讯）针对康福德高和优步有意展开的战略联盟，新加坡竞争局表示无法确定有关联盟是否反竞争，因此决定展开进一步的评估。

竞争局今午发布文告透露，已通知有关各方该局已完成初步的评估工作，但无法确定康福德高收购优步（Uber）旗下狮城控股（Lion City Holdings）51％股权的计划，是否会影响同业之间的竞争。

竞争局表示需对10项课题进行更深入的评估才能做出决定。这包括优步和康福德高联合推出的UberFlash服务，是否涉及竞争者之间“协调”收费的问题，以及康福是否会继续提供不会因需求上涨而飙升的定额车资（flat fare）选项。

还有，如果批准收购计划，德士司机和私召车司机是否可以继续使用不同召车平台接载乘客，以及乘客支付车资的方式是否会减少等。

竞争局要求有关各方在3月5日前提呈更多资料，以便当局对收购计划进行第二阶段的评估，竞争局将在120个工作日之内对这项收购计划做出决定。

康福德高早前宣布以总值6亿4200万元，收购优步子公司狮城控股的51％股权。后者拥有狮城出租公司（Lion City Rental）约1万4000辆汽车。

康福德高同优步组成合资公司后，康福德士的司机能通过优步的应用接预召订单，而狮城出租可从康福德高车队管理和经营中获益。

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