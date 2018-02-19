受访商会与商团 认为新预算案能助中小企创新

政府预算案宣布将结合并简化各类津贴措施，把它们归在“同一屋檐下”，受访商会与商团对此表示欢迎，认为这能进一步协助中小企业创新。

财政部长王瑞杰在预算案声明中宣布，会结合多个津贴措施，推出单一的生产力解决方案津贴（PSG）。政府同时会将现有的一些津贴计划结合在企业合作计划（PACT）下。

另外，标新局（SPRING）的能力发展津贴（CDG）也会与新加坡国际企业发展局（IE Singapore）的国际企业合作计划津贴（GCP）结合为企业发展计划（Enterprise Development Grant，简称EDG）。这新计划将由日后合并的新加坡企业发展局（Enterprise Singapore，简称企发局）执行。

新加坡制造商总会会长符标熊表示，政府推出PSG与提高知识产权商业用途许可费用的扣税额能促进创新，而PACT则能够帮助较小型的制造商通过合作，汇集资源并壮大规模。

新加坡工商联合总会也发表文告说，预算案声明的措施能够协助企业克服短期问题，并促进强而有力的合作关系。

新加坡中华总商会会长黄山忠认为，本届预算案奠定基础，可在长远的未来壮大我国经济与企业。他也对政府就总商会提出的反馈及建议作出回应感到欣慰。

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