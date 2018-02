在法国进行访问的国防部长黄永宏医生,今早从法国国防部长帕尔丽手中领过荣誉勋章。

这枚荣誉勋章由法国总统马克龙授予。这个名为荣誉军团勋章(Officer in the Order of Légion d'honneur)是法国最高荣誉勋章,表扬法国籍和外籍民众和军人的杰出服务。

较早前,黄永宏也检阅了法军仪仗队,并同帕尔丽举行会谈。两人重申致力加强双边国防合作,并讨论双方国际安全局势的发展。

