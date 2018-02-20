李总理：政府将协助国人适应消费税上调

政府计划在2021年至2025年之间将消费税上调两个百分点至9%，李显龙总理指出，这将以公平渐进的方式实行，政府也会协助国人，特别是低收入家庭适应这一变化。

财政部长王瑞杰昨天发表政府财政预算案时宣布上调消费税，我国总理李显龙今早在个人面簿页面上贴文针对财政预算案发表看法。

李总理将2018年财政预算案形容成“能够共创美好未来的战略性综合财务计划”。

他指出，政府开支，特别是医疗护理、基础建设和保安方面会增加。“尽管财政状况良好，但我们必须提前计划好，确保我们可以随时支付所需的费用。”

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