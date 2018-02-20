三机构将为两项劳资政航海培训奖计划注资1260万元

新加坡精深技能发展局、新加坡海事与港务管理局和新加坡高级海员联合会将为两项劳资政航海培训奖计划注资1260万元，在接下来三年内为本地海事业培训200名年轻专才。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明今天在新加坡高级海员联合会（Singapore Maritime Officers’ Union，简称SMOU）和海联（Wavelink）海事学院举办的新春午宴致辞时，宣布这项消息。

这两项航海培训计划分别是于2009年推出的劳资政航海培训奖计划（Tripartite Nautical Training Award，简称TNTA），以及在2016年推出的劳资政航海机械培训奖计划（Tripartite Engineering Training Award，简称TETA）。

在1260万元的总拨款中，精深技能发展局和海事局将负责提供八成资金，另外10％由新加坡高级海员联合会拨出，剩余10％费用则由学员自付。

为鼓励本地海事公司提供更多培训岗位，新加坡高级海员联合会也会为公司雇用的每一名本地学员提供5000元津贴。这笔津贴可用于资助学员在培训泊位（training berths）和船上接受相关的实践培训。

除了培训更多海事业专才，新加坡高级海员联合会将从今年起，在接下来三年拨出12万元资助国际海员慈善组织Mission to Seafarers新加坡支部，为海员提供更多福利。

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