南大“创意之坊”开幕 设智能教室

南洋理工大学的崭新学习大楼“创意之坊”（The Arc）正式开幕。高六层楼的学习楼设有56间智能教室。智能教室有LED屏幕、无线通讯用具与灵活的座位安排，以便进行"翻转教室"，为学生提供一个更有互动性的学习空间。

南大近年来推动“翻转教室"（flipped classroom）教学概念，也就是让学生通过网上学习后再到课室进行讨论。

“创意之坊”是第二座为推行这个新颖教学法而建的学习大楼，第一座是2015年启用的“创意之室”(The Hive)。

随着“创意之坊”启用，南大目前有超过280多间智能教室，设有这类教室的包括创意之室以及南大位于诺维娜的临床科学大楼。

南大的目标是在2020年或之前，为至少一半的本科大学课程融入“翻转教室”教学法，目前已有32%课程采用。这也是南大打造智能校园的其中计划。

靠近机械与宇航工程学院的“创意之坊”设有三维打印中心。大楼内也有多个温书角落和讨论室供学生使用。大楼设计着重于亲环境的节能元素，已达到绿色建筑标志白金水平（Green Mark Platinum）。

南大校长苏布拉·苏雷什教授今早与学生领袖代表一起为“创意之坊”主持开幕。

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