周英汉涉企图非法出境逃避监刑 今早被控

原定今早入狱的城市丰收教会前投资经理周英汉（57岁），今早7时20分被押到国家法院面控。

身穿蓝色T恤的他戴着眼镜，坐在警车里被载到法庭，他将在今天被控上法庭，面对企图非法离境的指控。

周英汉是昨早涉嫌企图乘电动船企图弃保潜逃，要从乌敏岛偷渡到马来西亚，但他逃了2.4公里后，被三艘巡逻艇拦截。

警察海岸卫队在乌敏岛水域逮捕周英汉和船夫陈宝德（53岁，译音），陈宝德今早也同样被带到国家法院，他皮肤黝黑，身穿白色T恤。

此外，周英汉的哥哥周英顺（61岁，译音），昨午也因教唆潜逃被捕。

警察海岸卫队接获周英汉企图潜逃的情报后，派出三艘巡逻艇于昨早8时47分，拦截了两人乘坐的电动船。

初步调查显示，周英汉昨早先从本岛乘船前往乌敏岛，然后直接登上陈宝德接应的电动船往东开去。船行约10分钟后，在2.4公里外的海域被海岸卫队截停。两人声称要去钓鱼，但警方的调查显示，两人打算前往马来西亚。

周英汉和陈宝德事后在移民法令下被捕，罪名为企图非法离境。一旦罪名成立，他们将被判处不超过2000元罚款、监禁最多六个月，或两者兼施。

警方昨午3时40分逮捕周英顺。他被指教唆他人犯罪，一旦罪名成立，将被判处监禁六个月至两年，以及罚款不超过6000元。

周英汉原定今天入狱服刑，刑期三年四个月。《联合早报》曾报道，周英汉的保释金为100万元，这笔保释金如今有可能会充公。

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