南大设新研究院 探讨科技进步对社会的影响

南洋理工大学将设立新研究院,探讨科技进步对社会带来的影响。

今年接管南大第四任校长的苏布拉·苏雷什教授于今早举行的就职仪式上致辞时宣布这项消息。

名为南大科技与人文社会研究院(NTU Institute of Science and Technology for Humanity)将探讨现今第四次工业革命(Fourth Industrial Revolution)所带来的科技革新会如何影响社会、文化与大众生活。

新研究院最初的研究工作将着重于三个主题:遵守道德守则的创新科研、科技改革时代中的管理,以及亚洲的新城市面貌。

苏雷什也透露,该研究院也负责协调校内探讨科技、社会科学,以及商学等多个领域学科的相关活动。

出生于印度、现有美国国籍的苏雷什原任美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)校长,曾由时任美国总统奥巴马提名为国家科学基金会会长,并获全球多所大学颁发荣誉博士学位。他今天在就职仪式上从教育部长(高等教育及技能)兼国防部第二部长王乙康手中接过南大校长的委任证书。

另外,苏雷什宣布南大将落实校长博士后奖学金计划(Presidential Postdoctoral Fellowship),通过提供高薪、研究基金和研究指导,以吸引新进职场的研究员与科学家加入南大。

南大也将从今年开始举办两年一度的南大数码艺术奖(NTU Digital Arts Prize)国际比赛,奖励表现创意的艺术家与技术专家。

免费阅读30天