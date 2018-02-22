国际廉洁排行榜出炉 新加坡上升一级排第六

（早报讯）国际反贪污组织“透明国际”公布最新的廉洁排行榜，新加坡上升一个名次，成为全球第六大清廉国家，也再次成为亚洲最清廉的国家。

根据透明国际（Transparency International）昨天公布的2017年廉洁指数，新加坡取得84分的成绩，与去年相同，但名次上升一级，与瑞典并肩为全球第六大最清廉的国家。

新西兰以89分排名第一，成为全球最廉洁的国家。去年登上榜首的北欧国家丹麦跌落第二位，获得88分，芬兰、挪威和瑞士则获得85分，同列第三。数分越高，代表该国越是清廉。

其他国家和地区的表现还包括：香港比去年升了两级至第13位，台湾排名29，中国则以41分排第77位，评分比去年高1分。美国和日本分别排名16和19名，马来西亚取得第62的名次，印度尼西亚则是第96名。

垫底的以中东和非洲国家为主。索马利亚在清廉指数上只取得9分，处于180个国家与地区之末。

我国贪污调查局今天发声明指出，新加坡贪污问题受到控制，贪污案例依然处于低水平，2016年接到的贪污举报和立案调查的案件都是历史新低。当局没有提供2017年的数据。

贪污调查局局长黄宏冠说：“新加坡高效清廉的公共服务获国际认可。新加坡是全球最少公共领域贪污案的国家之一。贪污调查局获得政府强有力的支持，并将继续顽强对抗贪污，保障新加坡公共服务的诚信。”

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