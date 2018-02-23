【更新】A水准化学部分试卷失窃 238学生受影响

【更新】教育部长（学校）黄志明今天在面簿留言，表示明白化学试卷（三）的失窃事件会对一些人造成焦虑。

他说：“这是一起不幸且令人遗憾的事件，但我要向所有受影响学生保证教育部密切与考评局以及剑桥考试委员会协作，确保每名学生获得合理且公平的等级……基于情况特殊，考评局为受影响学生提供重考的选择。受影响学生和家长可联系当局或学校寻求进一步的建议或说明。”

他吁请受影响学生给予体谅与耐心，并表示剑桥已经道歉，也将检讨程序，避免事件重演。

去年参加A水准化学H2考试的学生当中，有238名学生的试卷（三）失窃，试卷在英国当地由速递公司送往评卷员途中遭窃取，至今仍未寻回。

受影响的学生来自安德逊初级学院（58人）、华侨中学（60人）、南洋初级学院（60人）以及英华初级学院（60人）， 占化学H2考生总数的3%。去年共有8843名学生参加化学H2（主修程度）考试。

试卷三（自由作答文章部分）的分数占整个化学考试总分的35%。

新加坡考试与评鉴局指出，在接获英国剑桥大学考试委员会（Cambridge Assessment）的通知后着手处理，确保受影响学生获得公平评估，不会因失窃事件处在劣势。当局指出，所有受影响学生在此次A水准化学考试所获等级比学校考试的好或相同。

考评局解释，化学考试共有四份试卷。该局与剑桥大学考试委员会考虑受影响学生在其余三份试卷的成绩（占65%），并参考同届学生的成绩来找出该学生的百分位排列（percentile ranking），以便推算出他在试卷三应得的分数，再凭总分来给学生一个等级。为确保评估准确公平，当局也考虑学生在学校化学考试的成绩，以确保成绩的统一性。依这个方式计算，受影响的238学生都获得比学校考试更好或相同的等级，全部都及格, 其中81%考获A和B。

新加坡考试与评鉴局总裁陈丽珠说：“针对这起令人遗憾的事件，英国剑桥大学考试委员会已通过考评局，想表达对受影响学生的最深歉意，并保证会检讨它的程序，避免事件再发生。”

根据现有程序，如果考生因有效原因无法参加某个试卷，只要试卷所占分数比率不超过该科目所有试卷总分的50%，考生不需要重考，当局会有一套程序来相应地给考生一个等级。

因此在这起事件中，学生无需重考。但基于情况特殊，当局决定让受影响学生有重考的选择。他们可选择在4月或11月分重考，原有所获的成绩等级或重考的成绩等级，哪一个比较理想，就会记录为A水准的成绩。

这是本地首次发生全国考试试卷失窃。失窃事件发生在去年11月16日，英国速递公司的司机在途中发现货车上八个包裹不见，其中一个包裹装有受影响考试的试卷。司机过后报警，剑桥大学考试委员会确认包裹被偷后在11月底通知新加坡考评局。

英国剑桥大学考试委员会在文告中指出，英国警方目前还在调查失窃事件，并对受影响的学生和家长表达歉意，它接下来将检讨加强程序。《联合早报》正尝试联系英国剑桥大学考试委员会，了解更多详情。

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