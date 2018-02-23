新捷运标得第四个巴士配套经营权

（早报讯）政府公布第四个巴士路线配套经营权的得标者，新捷运的竞标价虽然比出价最低的竞争对手高出约13％，也高于SMRT的标价，但它还是以约4亿7200万元成功标得这个配套。

陆路交通管理局今午宣布把“红山巴士配套”的经营权合约颁发给新捷运，这是新捷运在巴士发包经营模式下，标得的第二份合约，新合约将从今年第四季开始生效。

新捷运为红山配套五年合约的服务费出价约4亿7200万元，与出价最低的中国交运集团和本地山河旅游（Travel GSH）组成的合资公司所提交的4亿1883万元相比，高出约13％。

比起标价第二低、SMRT巴士的约4亿4492万元，新捷运开出的服务费则高了6％。

首次竞标本地巴士配套的深圳巴士集团（简称深巴）的标价则是第三低，约4亿4926万元。

红山配套的18条巴士路线目前是由新捷运经营，其中包括两条跨境巴士服务。它们包括5号、16、57、93、120、145、170、195、272、273、400及402号巴士。

陆交局在文告解释，新捷运标得合约是因为它所提交的献议书，显示公司对营运考量有全面了解，它在巴士服务编排方面也展现很强的能力，可最有效调配巴士和资源。

“献议书展现了新捷运在巴士营运方面的丰富经验，同时提供物有所值的服务。”

新捷运之前以4亿8033万元，标得第三个巴士配套的经营权。首两个巴士配套分别由英国易塔通（Tower Transit）和前进（Go Ahead）集团标得。

根据新的巴士经营模式，政府将支付业者一笔服务费，车资收入则归公家。

陆交局是采用“双信封”的评标方式，即先评估竞标者所能提供的服务素质，包括维修机制及给予巴士车长的福利配套等；如果符合要求，才打开第二个信封，看业者如何出价。

免费阅读30天