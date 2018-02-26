诺基亚8110香蕉手机重生

诺基亚（Nokia）的标志性8110手机自1999年在经典科幻电影《梦幻科技》（The Matrix）出现后，成为当时的潮流夯品。间隔近20年后，诺基亚品牌手机制造商HMD Global在世界移动通信大会（Mobile World Congress）推出4G通信规格的刷新版8110，勾起一代科玩迷的美好回忆。

和由奇洛李维斯（Keanu Reeves）主演的《梦幻科技》主角Neo所使用的机款一样，刷新版8110拥有标志性的弧形“香蕉”设计，滑开和闭上按钮滑盖，就可以接听和终止来电。由于使用Smart Feature操作平台，8110属于入门手机，并不如其他诺基亚安卓（Android）手机般可支持安卓应用。它有个2.4英寸屏幕、2MP相机、支持双卡双待，也有512MB内存和4GB的储存量。

诺基亚8110从5月起全球陆续上市，售价约79欧元（约128新元），本地上市日期和售价未定。

HMD Global同时也发布一系列诺基亚新机，包括入门机款Nokia 1、中档机款Nokia 6和7 Plus，以及旗舰机款Nokia 8 Sirocco。（杨全龙巴塞罗那报道）

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