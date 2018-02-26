许连碹：银发海啸可转为银发红利

（早报讯）人口老龄化未必只有负面影响。在国人普遍延年益寿之时，若能保持健康和生产力，“银发海啸”可转化成为“银发红利”，让国人有自信地幸福老龄化。

卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士星期一上午，在一个亚洲老龄化和人口变化工作坊上致辞时坦言，与其他已经快速老化的国家一样，新加坡下来会面对的挑战包括医疗需求增加，而家庭平均人数减少以及越来越多人选择单身，也意味着看护家人的资源会越来越少。

为了做好准备照料老龄化人口，新加坡已迅速扩展医疗护理和老龄护理服务，但单靠增加床位和护理名额并非长期可持续的解决方案，须同时改变护理模式，发展基层和社区护理网络，才能在社区里照顾年长者，并助他们尽可能长久良好地管控疾病等。

我国年满65岁的人口预计将从目前的50万人，到2030年几乎倍增至超过90万人，而每名年满65岁者将只有两个在工作中的成人抚养。

许连碹说：“把人口老龄化当成‘银发海啸’是过于狭隘的观点。人口老龄化不一定就是负面的，因为它的另一面是长寿。所有人到了65岁时不会突然地变得脆弱，需要依赖他人。事实上，我们未来的年长者，受教育程度会更高，技能水平也更高，而且希望是更健康的。若能确保国人在延年益寿的同时保持身心健康，维持生产力，我相信我们可以把‘银发海啸’转为‘银发红利’（silver dividends）。”

工作坊由新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院和笹川平和财团（Sasakawa Peace Foundation）联合主办。

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