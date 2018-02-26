东南亚首家人机协作机器人生产设施在本地设立，每年可为东南亚市场出产约500台机器人，价格也比欧洲同等品质的产品便宜约30％。

这家位于义顺工业园的生产设施，是由位列财富500强的韩国财团韩华Techwin和本地中小企业PBA集团合作成立的，现阶段将生产韩华人机协作机器人“HCR-5”。

这款机器人的特点是，它可感应障碍物，一旦遇到阻碍就会自动停止运行，操作人员因此无需佩戴防护装备，可近距离与机器人协同工作。

此外，机械手臂可延伸长达91.5厘米、提起重达5公斤的物品，且操作简单，因此适合以小批量生产多种类产品的中小企业。

总理公署部长兼全国职工总会秘书长陈振声今早参观这家新设的“机器人工厂”。工厂内共有六名技术人员为HCR-5进行组装，每年可生产约500台机器人。

PBA集团也将在2020年搬迁到洁净科技园（CleanTech Park）的新设施，届时，机器人工厂将走向半自动化，每年的产量预料可增加到3000台机器人。

目前，本地多数的机器人和自动化设备是在欧洲、日本、中国等海外地区制造的，而由于新加坡订单数量有限，机器人一般要超过三个月才能抵达我国。

相比之下，PBA集团的机器人工厂可在四周内能交货，机器人的价格也将比欧洲同等品质的产品便宜约30％。

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