更多业者承诺使用可持续棕榈油

本地10大餐饮业者正式加入可持续性棕榈油东南亚联盟（Southeast Asia Alliance for Sustainable Palm Oil，简称SASPO），承诺今后只采购和使用获得认证的可持性棕榈油，为对抗气候变化尽一分力。

新加入的业者有美珍香、翡翠餐饮集团、乐天餐饮集团、同乐、F&N、Commonwealth Capital Group、Compass、Delfi、Super Group和Tong Seng Produce。他们在全岛有超过81个品牌，以及200多家餐饮店面。

SASPO由世界自然基金会（WWF）和五大业者（Ayam Brand, Danone, IKEA, Unilever 和 Wildlife Reserves Singapore）在两年前联合推出。

环境及水源部长马善高今早在宣布这项消息时指出，到了2020年，市场对棕榈油需求预计将增加50%，因此本区域和业者有必要采纳可持续作业的方式。

长久以来，棕榈油生产过程中欠缺具可持续的作业方式，是导致跨境烟霾和森林砍伐的罪魁祸首。环保组织近年积极制定可持续棕榈油的生产原则和标准，鼓励各业者遵循。

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