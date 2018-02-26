三所大学去年毕业生中位数薪金略增至3400元

（早报讯） 去年本地其中三所大学的毕业生中，选择临时或兼职工，以及自由业的比率皆比前年增加，无论是整体或全职就业率都比前年略降。尽管如此，去年毕业生全职工作中位数起薪达3400元，比前年的3300元略高。

新加坡国立大学、南洋理工大学和新加坡管理大学联合进行的毕业生就业调查显示，去年在毕业后半年内找到工作的大学生比率，从前年的89.5％降低至88.9％。

全职就业也呈下降，去年毕业生全职就业率却只有78.4％，低于前年的79.9％。

另一方面，选择自由业的毕业生的比率则上升，从前年的1.7％，增加至2.4％。选择临时或兼职工作的毕业生，比率同样也略增，从前年8％，提高至于8.2％。

除此之外，也有更多毕业生即使找到工作，也选择延迟开工。去年毕业生中，由有3％接受工作聘约，但还未开始工作；这个比率在前年是2％。

文告指出，三所大学毕业生的整体就业率仍"维持在高水平"，去年毕业后找到全职固定工作的毕业生，起薪比前年的毕业生高。去年找到全职工的毕业生，每月平均薪金达3613元；比前的3509元更高。

南大、国大和新大每年在11月，即学生毕业半年后，展开这项调查。去年三所大学近1万4287名毕业生中，有1万1628人参加调查。

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