环境局今年4月展开第二阶段带菌雄蚊研究

国家环境局将在今年4月展开第二阶段实地研究，专在组屋高楼密集的三个地点释放带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊，并扩大测试区，以更好地掌握带菌雄性伊蚊的生存状况。

研究将从今年4月展开至明年1月，三个地点为义顺东21街、淡滨尼西淡滨尼4道，以及邻近的淡滨尼第81街组屋外围。

带菌雄蚊和雌性伊蚊交配后产下的卵不会孵化，因此理论上有助于抑制伊蚊数量。

该局前年10月展开第一阶段研究，于布莱德岭、义顺东及淡滨尼西一带，定期释放带有沃尔巴克氏菌（Wolbachia）的雄性伊蚊。

但研究结果凸显我国城市环境的两大挑战，包括周围的伊蚊可随意飞入测试区，导致抑制蚊群数量的效果受到影响，以及一些组屋高楼出现很多伊蚊，但带菌雄蚊却无法飞那么高。

因此，环境局决定扩大测试区的范围，而且不仅在较低楼层释放带菌雄蚊，也根据实地情况，在小部分组屋的八楼或以上释放蚊子。无论带菌与否，伊蚊的飞行高度一般在八楼或以下。

受技术限制，带菌雌雄蚊子进行分类后，一些带菌雌蚊仍“落网”，最后被释放到自然环境。

虽然对环境和人类没有影响，但长远来看，这可能影响抑制本地蚊群数量的效果。因此，研究员在第二阶段研究中，将让被释放的蚊子接受X光，让“落网”的带菌雌蚊不孕。

为监控带菌雄蚊的动态，环境局将在释放伊蚊的周边范围摆放捕蚊器。该局从昨天起进行家访等，向居民和利益相关者展开宣导工作。

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