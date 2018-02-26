涉嫌非礼罪 八男子明天面控

八名23岁至67岁男子，因涉嫌在2016年11月至去年12月间干下非礼案，明天将被控上国家法院。

八起非礼案的简短案情如下：

2017年3月11日 - 19岁女子在植物园被一名29岁男子非礼。该男子在同天被捕。警方也将控他对女子动粗罪（use of criminal force）。

2017年8月17日 - 32岁女子在团结街（Unity Street）一家餐馆被一名42岁男子非礼。该男子在同天被捕。警方也将控他对女子动粗（use of criminal force）、蓄意伤人、辱骂公务员罪。

2017年9月24日 - 39岁女子在乌节路一家酒店被一名67岁男子非礼。该男子随后被捕。警方也将控他同年10月2日，在另一起事件中非礼一名41岁女子。

2017年11月27日 - 两名55岁和46岁女子在大巴窑1巷和8巷分别被一名23岁男脚踏车骑士非礼。涉案男子在案发四天后被捕。

2017年3月11日 - 33岁女子在翡翠山（Emerald Hill）一带的娱乐场所被一名33岁男子非礼。该男子在同天被捕。

2017年12月1日 - 23岁女子在新民路一带的组屋电梯口被一名28岁男子非礼。警方接获报案后确认男子的身份，将他逮捕。

2017年12月10日 - 19岁女子在乌节路酒店停车场的一辆私召车上被一名36岁男子非礼。该男子在同天被捕。他一共面对三项非礼罪。

2016年11月14日 - 15岁女生在从碧山开往玛丽蒙（Marymount）的列车上两次被一名34岁男子非礼。警方接获报案后确认男子身份，将他逮捕。

警方今天下午发出文告说，如果罪成，这些男子可被判坐牢最长两年，并可另加打鞭或罚款。

文告说，为避免非礼案件在公共娱乐场所发生，警方与经营者合作采取额外措施如装置了更多闭路电视，经营者也必须确保场所不过于拥挤和灯光充足。

公共交通保安指挥处（Public Transport Security Command）的执法人员也在公共交通地点进行巡逻工作，警方也同时通过分发传单和张贴海报以及路演等活动向公交使用者展开宣导，提醒公众如何预防和举报非礼案件。

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