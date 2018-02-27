SMRT企业通过采纳员工建议改善工作流程 盼提高50％效率

SMRT企业日前采纳日本管理理念“改善法”，鼓励职员积极提出建议，改善工作流程和环境等，并希望在未来几年，将工作效率提高50％。

SMRT首席企业长许庆瑞今早透露，SMRT约一个月前开始在大士车厂推行上述“改善法”（kaizen），至今已初见成效。

例如，职员迁移了车厂其中一个机件清洗处，让它更靠近员工施工的地方，有效减少他们扛着较重机件，走向清洗处的时间。以往，员工从施工地方到清洗处需约五分钟，途中还需跨过轨道缝隙，但如今，每次走到清洗处的时间缩短了约两三分钟。

若以13人的团队计算，加上每名员工每天会走至少10趟，新的调整每天有效地增加了至少260分钟的工时。许庆瑞说，新落实的“改善法”是希望通过“由下而上”的方式，改善职员的工作环境、习惯和流程等，长期而言，将有助优化企业文化。

他提到，“改善法”推出后，一个明显的好处便是团队对自己的工作感到更骄傲，并对所负责的事物更有责任感。“工作流程简化后，职员可以更容易执行知识，（工作）纪律也有所提高。”

SMRT将从下个月开始，将“改善法”推行到其他车厂。另外，政府大厦站的乘客服务中心也已开始利用“改善法”，提升乘客车程体验。这包括，在接下来几个月内，调整柜台位置，并把柜台高度调低，以更好地与儿童和使用轮椅的乘客沟通；前线职员日后也将佩戴翻译仪器，减少语言问题对沟通所造成的障碍等。

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