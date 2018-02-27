汇丰女子高球世锦赛周四挥杆

世界球后、中国名将冯珊珊表示，参加本周汇丰银行女子世界高尔夫球锦标赛的目标，是争取跻身前10名。

原本名为汇丰银行女子高球冠军赛，去年12月确定易名为女子世界高球锦标赛。这项比赛将在本周四（3月1日）于圣淘沙高球俱乐部的新丹戎球场点燃战火。

冯珊珊和上届冠军韩国好手朴仁妃出席今天的记者会，畅谈自己对这次比赛的设想。

冯珊珊说：“我通常会设定一个让自己稍感压力，但又能达成的目标。像这个星期，只要能跻身前10名，我就满意了。我不会设想能否夺冠，但如果有机会，我会争取。至于世界排名，每个星期只要表现好就能排得高。我去年的目标是成为世界头号球员，在达成目标的同时，为去年画上圆满句点。

“我今年想赢得大赛冠军，唯有如此才能入选名人堂。不过，我也希望能够在比赛中完成一杆入洞的壮举。”

至于2016年里约奥运会女子高球冠军朴仁妃，她表示，新加坡一直是她的福地，所以希望能再创佳绩。

她说：“回到新加坡的感觉真好，因为我常在这里取得好成绩。我每次来这里比赛都遇到很友善的人。不过，这毕竟是我今年的首站比赛，所以难以断定自己会有怎样的表现。我只能尽力发挥，如果能打出成绩，那就太好了。新加坡是我的福地，希望我能再打出佳绩。”朴仁妃是2015年和2017年汇丰女子冠军赛冠军。

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