涉协助周英汉非法出境男子今面控

涉嫌协助周英汉非法出境的45岁马国男子邱家凌今早被控。

《联合早报》连日报道，马国男子邱家凌（Khoo Kea Leng，译音）因涉及参与教唆周英汉非法出境的案件，在马国柔佛州遭逮捕。

控状指出，邱家凌和周英汉（57岁）于2月20日在马林通道第75座，密谋周英汉潜逃一事。邱家凌也在同日从周英汉手中获得部分酬劳，款项为8000元。

邱家凌面控时，面无表情。邱家凌在庭上说，他的家人从马国来新，并申请与家人谈话，但被法官拒绝，指调查完毕后才能批准。

邱家凌还押协助调查，案展3月7日再度过堂。

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