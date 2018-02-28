东西南北线57列新列车料明年中前启用 部分列车增设折叠式座椅

南北与东西地铁线57列新列车预计明年中之前陆续投入运作，其中12列列车设有折叠式座位，在高峰时期可容纳多达100名乘客。

自1987年投入运作后，南北与东西线就一直使用同一批66列列车。为扩大改善使用较久的列车车队，陆路交通管理局去年至2019年间为这两条地铁线新增57列地铁列车。

当局在2015年将一项总值1亿3680万元的合同颁发给日本和中国公司组成的财团，以购买这两条线的12列新列车。这批列车是南北与东西线去年至2019年间新增的57列地铁列车中的最后一批。

其中两列在青岛工厂完成测试后已抵达我国，经过另一轮测试后预计在今年下半年投入服务。

陆交局今早邀请媒体到大士车厂参观其中一列新列车。每列新列车共有72个折叠式座位，每个车厢设有12个。

需要注意的是，乘客无法随意将这些座位折叠起来，而只能由车长或地铁职员操控。

陆交局列车及车辆段工程署长谢俊宝说：“业者可选择在高峰时期把座位折叠起来，为乘客腾出更多站立空间。”

这批新列车也配有新一代集电靴探测系统，一旦集电靴脱落，系统就会立即发出警报，通知工程师及时更换。

陆交局列车及车辆段工程署长谢俊宝透露，其余新列车在今年陆续抵达。“所有列车在今年底到位后，南北与东西线的列车总数将达到198辆。”





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