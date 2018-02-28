国家体育场成雄狮之家

新加坡足球总会和体育城私人有限公司今天下午签订谅解备忘录，让“雄狮”新加坡国家足球队在位于体育城的国家体育场正式安家落户。

在双方发表的联合声明中，国家体育场将在3月主办四场比赛，以启动这项协议。首场比赛将定于3月5日（星期一）晚上8时开踢，是新加坡女队与马尔代夫女队之间的一场国际足球友谊赛。

根据协议，能容纳5万5000人的国家体育场将从今年起，每年主办7场至10场足球赛，为期三年。

之后三场比赛将定在3月21日（星期三）、3月23日（星期五）和3月31日（星期六）举行。第二场和第三场比赛将在晚上7时30分开球，最后一场比赛则在下午5时30分进行。

第二场比赛是新加坡23岁以下队和印度尼西亚23岁以下队之间的友谊赛，以庆祝两国建交50周年。之后，新加坡国家队将与马尔代夫国家队进行友谊赛。最后一场比赛则是新赛季新联赛的序幕战，由新联赛冠军日本新潟对垒新联赛亚军淡滨尼流浪的社区盾赛。

首场比赛免费入场，其他三场将从3月9日（星期五）起开始售票。

新加坡足总会长林家栋在声明中说：“我们很高兴也感谢体育城总裁温仁德为新加坡足总对本地足球的愿景投下信任票，通过这项谅解备忘录给予我们鼎力支持。我们为能把体育城当做‘雄狮之家’感到兴奋。这不仅是国家足球队的家，也是新加坡足球生整个态环境的家。我们要将国家体育场打造成新加坡足球不同层面的赛址，包括女子足球、业余足球和基层足球。我希望新加坡人能与我们携手共建新加坡足球的未来。”

体育城总裁温仁德说：“我们为能成为新加坡足总和雄狮之家的合作伙伴感到自豪。我们不仅设想成为本区域的顶尖体育、娱乐和消闲场所，也热衷于支持本地队伍，通过推动体育文化凝聚国人，使大家成为一个新加坡团队。我们热烈欢迎雄狮和所有新加坡人前来体育城，期待与大家在未来的精彩日子里共同建立美好体育回忆和体验。”

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