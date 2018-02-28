樟宜机场离境乘客7月起须付10.80元机场发展税

（早报讯）从今年7月起，樟宜机场离境乘客须缴付新的机场发展税，樟宜机场集团也将调高离境乘客的服务与保安费，航空公司的收费也将上调。

交通部、新加坡民航局和樟宜机场集团今午发文告宣布，为资助新的机场发展项目包括第五搭客大厦（Terminal 5，简称T5）和樟宜东的航空基础设施建造费，政府将修订法案征收新的机场发展税。

从7月1日起，离境乘客须缴付10.80元的机场发展税，在樟宜机场转机或过境的乘客则缴付3元。

凡在7月1日或之后发出的机票都受影响，在这之前购买机票但在7月后出发的乘客则无须额外缴税。

与此同时，樟宜机场集团也宣布，从7月起的下来六年里，把目前定在27.90元的离境乘客服务与保安费，每年调高2.50元，至2024年4月1日。转机或过境乘客的服务与保安费没有调整，维持在6元。

此外，航空公司的降陆、停泊和登机桥费用也将从7月起调高1％，并在下来六年，每年4月1日上调1％，至2024年，之后将进行检讨。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远在面簿贴文指出，政府扩建樟宜机场是为了应付日益增加的乘客和航空货运需求。

他指出，T5的发展规模其实就等同于我国的第二个机场，这个比现有三个搭客大厦加起来还要大的“巨无霸”，将有新的跑道、地下隧道网络，以及先进的行李处理系统。

他说：“T5将使我们现有的客容量扩大将近一倍，它将耗资数以百亿元兴建，政府将通过拨款提供主要资助，民航局和樟宜机场集团也将动用储备及未来盈余来资助T5的发展。”

“机场使用者如航空公司和乘客也得协助资助这项计划，这就是为什么我们征收机场发展税，由政府和机场社群共同为计划做出贡献，是公平的做法，这将为人民、商家和新加坡经济带来好处。”

免费阅读30天