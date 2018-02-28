樟宜机场集团将借贷资助樟宜东发展计划

（早报讯）政府至今已为樟宜东包括第五搭客大厦（T5）的发展计划投入超过90亿元，樟宜机场集团也承诺投入36亿元，该集团下来还会借贷来资助计划。

整个樟宜东的发展预计将耗资数以百亿元，但由于最关键的T5的设计与发展费还未敲定，最终需投入多少发展费，还是个未知数。

樟宜东发展项目主要分三大部分：兴建T5、建造三条跑道系统、建设整套隧道和系统网络，以有效运送乘客和行李，及便于空侧区的车辆出入。

为让更多航班起降，樟宜机场集团已动工延长一条军用跑道，并铺设飞机滑行道，将第三条跑道和樟宜机场衔接起来。三条跑道系统的工程2016年展开，第三条跑道将在2020年完成，可开放让民航机使用。

整个三条跑道系统则将在2020年后的前几年，全面投入运作。

隧道和系统网络建成后，将包括行李处理系统和旅客自动捷运系统（people mover system）等，协助旅客、行李和空侧区的车辆在樟宜东的范围内移动，或往来现有四个搭客大厦。

预计2030年竣工的T5启用初期，每年可接待的乘客量多达5000万人次。这将让樟宜机场总客容量增加约60％。T5也将提供另外100个飞机停泊位。

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