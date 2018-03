滨海市区线今早出现故障。

该地铁线经营公司新捷运表示,受信号故障影响,从武吉班让站到博览站的列车服务延误。行程需要额外15分钟。

新捷运将在武吉士站和牛车水站之间提供免费巴士服务。

DTL SVC twds Expo & Bkt Pjg is delayed due to signalling fault. Add'l travel time of up to 15mins may be expected. Recovery works in progress. We are sorry.