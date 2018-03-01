伦多地铁站工地发生致命意外，一名工人死亡。

正在建设中的汤申—东海岸地铁线伦多（Lentor）站今早发生意外，一名建筑工人当场丧命。

伦多地铁站预计2020年完工，是汤东线二期工程的一部分，施工方是中国中铁五局集团有限公司，该公司在2013年以247万元获得工程合约。

根据人力部的数据，工地死亡事故，从前年的66起，降至去年的42起，建筑工地的死亡案例则减半，从24起降至12起。

警方受询时表示，今天凌晨4时04分接到报案，一名48岁男子在宏茂桥5道的一处工地一动不动地躺着，被医护人员当场宣告死亡。调查正在进行中。

针对今早发生的伦多地铁站工地致命意外，陆路交通管理局表示深感遗憾。

当局表示，这起致命意外凌晨3时35分在汤申—东海岸地铁线接往伦多地铁站的隧道内发生。丧命工人在案发时从一个升起的工作平台上跌下，倒地后陷入昏迷。

工人在凌晨4时半被民防部队证实不治。

陆交局表示，该工人的职务包括在挖掘隧道工作完毕后，拆除隧道掘进机的零件。当局目前正与承包商接洽，为工人家属提供援助。

事故发生后，陆交局也实行停工安全检讨（Safety Time Out），协助人力部和警方调查。

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